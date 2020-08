Un muerto y tres heridos durante tiroteo en masiva fiesta en plena pandemia de coronavirus

La emergencia que se reportó antes de la 1 a.m de este martes cerca de Mulholland Drive en Beverly Crest, donde se encontraron a cuatro lesionados, según reporte del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Oficiales de LAPD informaron que pese a los múltiples reportes de vecinos sobre la masiva fiesta no había nada que pudieran hacer antes del tiroteo porque los asistentes a la fiesta no estaban violando ninguna ley, y no estaban violando el código de salud, pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias en medio de la pandemia.