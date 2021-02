Pese a tener la más alta tasa de mortalidad, latinos en California no tienen prioridad en el plan de vacunación

LOS ÁNGELES, California. - El Departamento de Salud de California ha reportado que los latinos son el grupo de afectados más impactado por el coronavirus por los últimos 12 meses, sin embargo, no han sido prioridad en el plan de distribución de las vacunas contra el virus, según catedráticos de la Universidad de California en Los Ángeles ( UCLA).

"Sabemos que no están teniendo un acceso equitativo a las vacunas", dijo a Univision34 Rodrigo Domínguez, investigador de UCLA, justificando el envío de una carta enviada al gobernador Gavin Newsom en donde piden que la población tenga acceso de inmediato a los antídotos.

El documento de los catedráticos está respaldada por firmas de al menos 60 líderes políticos y comunitarios en California.

El documento pide al gobierno estatal la inversión de recursos, asi como información para que la comunidad latina conozca sobre los beneficios de las vacunas y así como de los medios disponibles para recibir las inyecciones en su comunidad, especialmente para las personas mayores de bajos recursos que no cuentan con transporte para trasladarse a los mega centros de vacunación ni seguro médico para recibir el antídoto de parte de su médico de cabecera.

En el estado dorado, la pandemia parece reducir su amenaza, sin embargo, los niveles de contagios y muertes en zonas mayoritariamente hispanas se mantiene. Durante el año de la pandemia, el grupo étnico más afectado contó un plan específico tardío, para ayudar a las comunidades que sufren los embates de del virus más que ningún otro. Y ahora, con la llegada de las vacunas, el grupo sigue siendo rezagado por las autoridades locales y estatales.

"En el documento no solo hablamos de la importancia y contribución económica de los latinos en el estado, sino también estamos recordándole al gobernador sus palabras de que la distribución de las vacunas será equitativa y basada en los números", dijo Domínguez sobre el contenido de la carta. "El 55% de los casos de coronavirus en el estado son latinos, el 46% de los fallecidos en el estado son latinos y es el grupo que representa el 33% del total de la población del estado", detalló el catedrático de UCLA.

Rodríguez fue enfático en asegurar que "si nos vamos por los datos para distribuir de las vacunas, los latinos deben ser una prioridad". Sin embargo, el grupo está muy distante de ser los más vacunados en el estado y es por ello la solicitud de acciones contundentes de parte del gobernador.

En el sur de California, Los Ángeles, San Bernardino y Riverside son los tres condados con la mayoría de infecciones, nuevos casos, muertes acumuladas, así como nuevos fallecidos. Estas jurisdicciones se han mantenido en el liderato de la tabla negativa desde el inicio de la pandemia y es en ellos donde los inmigrantes latinos representan la mayoría de la población.

De acuerdo con los datos estadísticos del gobierno de California al 15 de febrero de 2021, los latinos representan el 55% de los casos positivos en todo el estado, seguidos por los blancos con un 20%, una diferencia porcentual de 35 puntos, una brecha dramática que no mejora cuando se revisan los datos de fallecidos por el virus en donde las personas de origen latino representan el 48%, seguidos por los blancos con el 30.7%. Sin embargo, en la tabla de distribución de vacunas, los hispanos representan el 16% de los inoculados, mientras que los blancos representan el 32% del total de la población vacunada en el estado.

La tendencia no es nueva pero sigue sin respuestas

Estudios de universidades en el sur de California como UCLA y USC han documentado desde inicio de la pandemia cómo el virus afecta principalmente a comunidades latinas, por múltiples razones que incluyen pobreza, estilo de vida, trabajos esenciales y estatus migratorio.

Para muchas comunidades latinas, la opción de trabajar desde casa es imposible, así como el no usar transporte público para sus viajes diarios. Otro posible escenario no solo se da en vecindarios sobre poblados, sino en viviendas compartidas por más de un grupo familiar, e incluso habitaciones rentadas por varias personas que no pertenecen al mismo grupo familiar.

Hasta el momento, campañas informativas y más centros de pruebas se han establecido en las llamadas "zonas rojas" de los distritos y ciudades más afectados de la región. Sin embargo, las condiciones de vida de muchas personas no ha cambiado. En el caso de los inmigrantes indocumentados que no reciben ayuda federal y tampoco beneficios de desempleo, el no salir a las calles a trabajar es un lujo que no pueden darse.

Otros, temen ir al médico porque no tienen recursos para pagar los gastos que implique una hospitalización y en el peor de los casos, hay quienes no van a los centros de asistencia por no tener con quien dejar a sus hijos.