"No recibimos suficientes dosis de la vacuna": Garcetti aborda el cierre de centros de vacunación masiva en Los Ángeles

Los Ángeles, California. - El alcalde Eric Garcetti anunció el cierre centros de vacunación masivos contra el coronavirus por falta de dosis, el condado asegura que expandirán las jornadas, sin embargo, el estado dice que no hay vacunas porque el gobierno federal no las ha distribuido. Mientras tanto, miles de californianos esperando su inyección.

"Desafortunadamente no recibimos suficientes dosis de la vacuna" , dijo Garcetti a Univision34 al ser consultado sobre el cierre de centros de vacunación contra el coronavirus en la ciudad. El alcalde reconoció que aun cuando considera que ha sido exitoso el trabajo que ha realizado la ciudad para aplicar las dosis, se necesita "más confiabilidad y transparencia".

Pereyda ratificó que sí hay vacunas disponibles para aquellos que ya tienen sus citas para la segunda dosis y recordó que es posible que la segunda inyección posiblemente cause reacciones comunes que no deben generar alarma.

Entre los efectos descritos por la doctora están inflamación leve en el área donde se aplica la inyección, fiebre no muy alta y síntomas de gripe leve que no deben duran más de dos días.

Las autoridades recuerdan a los residentes que aquellos que esperan la segunda dosis no tienen que hacer citas, ya que recibirán notificaciones para aplicarse la inyección pendiente.

¿Dónde están las vacunas contra el coronavirus de California?

"No recibimos suficientes vacunas a tiempo" , dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti este miércoles, durante su anuncio del cierre temporal del estadio de los Dodgers y otros centros de vacunación en la ciudad, epicentro de la pandemia en California.

Garcetti aclaró que la falta de suministros no afectará a las personas que están a la espera de las segundas dosis, ya que la escasez afecta a las personas que aún esperan por sus primeras inyecciones.

Sin embargo, en el plan de distribución de las vacunas, este grupo no fue prioritario, ya que las dosis no llegaron a las zonas de la ciudad más afectadas y cuyos residentes no cuenta con recursos para trasladarse a los centros de vacunación.