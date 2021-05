Asaltos, robos y hasta incendios relacionados con indigentes preocupan a comunidades en Los Ángeles

Los Ángeles fue catalogada por el Departamento de Salud estatal como el epicentro de la pandemia en California, crisis que agudizó también la de las personas viviendo en las calles. La particularidad ahora es que a pesar de que los gobiernos locales están tratando de reubicar a los indigentes, muchos no quieren recibir ayudar, manteniendo sus campamentos en medio de las aceras.

La denuncia comunitaria de Juárez no es solo por los roedores, si no por lo que cree es la causa de la infestación. “ Para mí lo causan las ratas es la gente homeless”, dijo la joven señalando un campamento de sin techo que se despliega por el área recreativa, repleta de basura, desechos humanos y un nido de ratas que no se espantan ante la presencia de humanos.