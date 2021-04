Juez ordena a Los Ángeles proporcionar refugio para todos los indigentes de Skid Row

"Quiero leer (la orden) y entender cómo (el juez) imagina que eso suceda, dónde están las habitaciones, las propiedades inmobiliarias, etc.", dijo Garcetti. "He tenido excelentes conversaciones con el juez. Obviamente, ese sería un ritmo sin precedentes, no solo para Los Ángeles, sino para cualquier lugar que haya visto para personas sin hogar en Estados Unidos. Y quiero ser tan audaz y ambicioso como él, pero como dije, creo que muchos de nosotros sentimos que no se trata solo de llevar a la gente a un refugio, se trata de llevar a la gente a sus hogares".