“Para mí lo causan las ratas es la gente homeless”: denuncian infestación de ratas en un parque de Los Ángeles

Comunidad en la zona del Parque South LA Wetlands en el sur centro de Los Ángeles aseguran no poder caminar con tranquilidad por miedo a ser atacados por estos animales que, con el pasar de los días, se reproducen en mayor cantidad.

La denuncia comunitaria de Juárez no es solo por los roedores, si no por lo que cree es la causa de la infestación. “Para mí lo causan las ratas es la gente homeless”, dijo la joven señalando un campamento de sin techo que se despliega por el área recreativa, repleta de basura, desechos humanos y un nido de ratas que no se espantan ante la presencia de humanos.