Si eres de las 300,000 personas en LA que necesitan ayuda para pagar la renta atrasada, esto debes saber

LOS ÁNGELES, California.- El condado de Los Ángeles activa talleres en persona y en español para ayudar a unos 300,000 inquilinos que aún no solicitan la ayuda a House is Key. El programa recibió $5.2 billones de dólares para ayudar con el pago de renta a los afectados por el coronavirus en California, pero solo se ha utilizado menos de la mitad. ¿La razón? El proceso es confuso y muchos no lo quieren completar.