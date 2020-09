Familia hispana asegura que fue amenazada con ser reportada a ICE para desalojarlos

LOS ÁNGELES, California. - El padre de una familia que habita en North Hills, asegura que el dueño del lugar donde viven les ha pedido que desalojen y de no hacerlo, incluso los ha amenazado con ser reportados a Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

"Impotente, así me siento", dice Wilmer Briso, quien asegura que por 2 años, ha alquilado un cuarto con su esposa y sus cuatro hijos, en la parte trasera de una vivienda en North Hills. Sin embargo, debido a la pandemia por el coronavirus , no ha podido pagarle al dueño los últimos dos meses.

"Solamente le dije que no tenía trabajo y que me esperara", cuenta Briso quien además aseguró que el arrendador, Óscar Calderón y su hermano, le dijeron que "si hoy no arreglaba lo de la renta que ellos iban a tomar cartas en el asunto y que iban a llamar a los de trabajo social y posiblemente hasta llamar a inmigración".