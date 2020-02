Entre renta y amenaza de ser reportado a ICE estos inmigrantes enfrentan un desalojo

De acuerdo con Sánchez, la falta de electricidad se debe a una represalia por parte del dueño de la casa ya que no recibió el pago de la renta a tiempo .

“Nunca me avisó que me iba a cortar la luz, la cortó de un día para otro, y recuerde que para conectar la luz son de un día a cinco días”, cuenta Sánchez.

Sin embargo, Sánchez asegura que lleva dos años trabajando para el dueño de la casa donde vive y que tuvo un accidente realizando una tarea que él mismo le pidió por lo que no pudo laborar durante un mes ni conseguir el dinero del arriendo .

“Se cortaron dos tendones de mi mano izquierda” , cuenta Sánchez. “Durante ese tiempo no pude trabajar como por mes y medio”. A pesar de que el accidente ocurrió realizando una labor que su dador de trabajo y dueño de la casa le pidió, Elmer asegura que en lugar de ofrecerle flexibilidad de pago lo amenazó con reportarlo con el Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

“El día de mañana yo te llamo el trabajo social e inmigración para que te deporten”, dijo Sánchez. Es por eso que sus siete hijos no fueron a la escuela pues no quieren correr el riesgo de llegar a la casa y no encontrar a sus padres.