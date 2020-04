“Es una bandera política”: abogada de inmigración habla sobre anuncio de suspensión de procesos migratorios de Trump

LOS ÁNGELES, California. - Las reacciones sobre el reciente anuncio del presidente Trump de suspender procesos de inmigración a través de una orden ejecutiva no paran y una abogada de inmigración en Los Ángeles señaló que si bien el mandatario puede ejecutar su amenaza, el anuncio parece un movimiento político con miras a las elecciones de noviembre .

“Aquí realmente se tiene que ver lo que no se dice”, dijo la abogada de inmigración en Los Ángeles, Noemí Ramírez. Refiriéndose a que el anuncio del presidente de EEUU no se realizó formalmente, sino a través de su cuenta personal de Twitter y en tal comunicación no detalla, cómo, cuándo a cuáles serán los países afectados por dicha orden.