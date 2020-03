Se suspenden procesos migratorios debido a la emergencia por el coronavirus

Con respecto a la carga pública, las personas que están enfermas y están preocupados por ir al hospital Ramírez informó que “el gobierno federal ya dijo que las personas que necesitan tratamiento por el coronavirus necesitan ayuda del gobierno para hacer este tratamiento médico y no lo van a usar en contra de ellos para cuando vayan a aplicar para la residencia, ni lo van a hacer inadmisible por la carga pública. Sin embargo, esto es solamente para el tratamiento del coronavirus, no es para cualquier otra cosa. Si usted cree que tiene síntomas vaya al hospital, no tenga miedo de que va a ser detenido porque los hospitales se consideran una zona segura. Por lo tanto no va a estar ICE ahí presente.