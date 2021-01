Cerca de 1,000,000 de angelinos tiene coronavirus, pero la cantidad puede ser el triple según estimado

Además de los contagios, los latinos también representan la mayor tasa de mortalidad con un aumentó más del 800%, de 3,5 muertes por cada 100,000 habitantes al día a 28 muertes por cada 100,000 habitantes a principios de noviembre y la tendencia no ha variado desde entonces de acuerdo con los datos de salud.

De acuerdo con la Asociación de Hospitales de California, las proyecciones sobre la crisis de la región sur del estado no son las más positivas para las próximas semanas y en consecuencia en el condado de Los Ángeles, los hospitales debe prepararse para una nueva ola de hospitalizaciones.

"Trágicamente estamos perdiendo más de 1,300 personas a la semana por esta enfermedad” , dijo la Directora del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer durante su reporte diario este miércoles. Reiterando que en el condado, muchos pueden “tener el coronavirus y es posible que no lo sepan, pero como portador, arriesga la salud de muchos".

Peligro en el sur de California

El escenario en los centros de salud por regiones

Al mismo tiempo el gobernador Newsom y el secretario de Salud de California han enfatizado que el problema no es de recursos logísticos, sino de recurso humano capacitado, por lo que ahora el reto también se concentra en contratar médicos y enfermeras.

La mayoría de los residentes del estado están bajo una orden de quedarse en casa debido a la disminución de la capacidad de la unidad de cuidados intensivos donde viven. Sin embargo, expertos aseguran que dicha orden no está siendo respetada porque no está siendo vigilada y el incumplimiento de la misma no es penalizado.