Gil Cisneros critica a la republicana Young Kim, quien dijo que "los hispanos no votan"

Cuando Young Kim buscaba un escaño en la Asamblea de California por el Partido Republicano , dijo que los latinos no salen a votar , a diferencia de los asiáticos norteamericanos, a quienes ella apostaba para ganar la candidatura contra Sharon Quirk-Silva, de raíces hispanas. Su rival actual, el congresista demócrata Gil Cisneros , no lo olvidó.

Declaraciones polémicas

Mientras que el año pasado, Kim lanzó en su cuenta de Facebook una declaración que sugería que se debería agregar una pregunta sobre la ciudadanía, indicando que de no hacerlo habría más inmigrantes indocumentados y con ello más asientos en el congreso, lo cual no es preciso, pues la representación política depende de los votantes con ciudadanía norteamericana, algo que no pueden hacer los inmigrantes que no son ciudadanos.