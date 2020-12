Acusan al asambleísta republicano Bill Brough de violación a una asistente legislativa

Esta es la sexta denuncia de agresión sexual o de acoso contra Brough en los ultimos 10 años. Algunas de las afirmaciones a incluyen Brough haciendo "avances sexuales no deseados" hacia individuos no identificados.

Todd le dijo al The Orange County Register que decidió compartir su denuncias públicamente después de leer sobre otras quejas de mujeres contra Brough.

"Si algo llegó hasta mi nivel, tiene que haber más", dijo Todd. "Tiene que haber otras mujeres que estén demasiado asustadas, que se queden en las sombras, que no quieran presentarse o no puedan presentarse".

¿Qué ocurrió?

“No podía moverme y en un momento no pude respirar", dice la denuncia. "Estaba ronca de tanto gritar."

¿Qué dijo el asambleísta?

Brough, quien representa al Condado de Orange , perdió su campaña de reelección en las primarias de marzo. No estará en la sesion legislativa 2020-21. El Departamento de Policía de Sacramento confirmó a The Sacramento Bee que Todd había presentado una queja y estaba investigando las acusaciones.

El asambleísta no respondió ahora a las preguntas del The Sacramento Bee. Con anterioridad había dicho que no estaba de acuerdo con las conclusiones de la investigación de mayo, a las que llamó un "proceso políticamente motivado". En ese momento, Brough dijo que estaba mirando "opciones legales".