Estas son las actividades laborales de la ley AB 5 que excluye la legislatura de California

La autora de la AB 5, la asambleísta Lorena Gonzalez, dijo que las nuevas exenciones para ciertos autónomos no tendrían ningún efecto en otras industrias: " No podemos cambiar y no cambiaremos [la] ley para acomodar las relaciones laborales que tienen y siempre serán empleado-empleado", tuiteó la semana pasada. "La clasificación errónea nos cuesta a todos, y lo vemos claramente durante esta pandemia".