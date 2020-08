Danny Trejo pide evaluaciones para policías que hayan recibido quejas por su desempeño

“Hay gente con 18 o 19 quejas de brutalidad policial; tenemos que empezar a responsabilizar a la policía”, dijo al hablar de Black Lives Matter y recordar sus problemas con la ley y la policía durante una entrevista para Associated Press.

“Vimos a un hombre siendo asesinado por televisión, ese es el tipo de gente que se tiene que ir, no pueden ser policías, no les podemos dar un arma y decir que es legal. Tenemos que ver qué es lo que está mal aquí porque les hacen pruebas para todo y te pueden hacer pruebas para descubrir si eres racista, te pueden hacer una prueba para saber si eres psicológicamente inestable. Cuando vas a prisión te hacen una prueba que dice todo de ti; creo que los policías deberían tomar la misma prueba”.

Un pasado difícil

No deja el barrio

Huye de las drogas

“La marihuana es legal para la gente que no ha ido a prisión y no se ha metido en problemas. Lo último que yo haría sería volver a fumar yerba porque al final no sería bueno”, dijo.