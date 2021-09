Cheques de estímulo económico federal se seguirán enviando hasta diciembre, informa vocera del IRS

La vocera explicó que "aquellas personas que no recibieron los pagos de impacto económico el año pasado por x causa, no sabemos, simplemente cuando han presentado sus declaraciones del 2020, allí hay una línea, la línea número 30 donde se le pregunta al contribuyente, ¿recibiste el pago de impacto económico 1 y 2?". De esta manera "al procesar la declaración si los recibiste, qué cantidad, cuál fue el monto que recibiste, porque algunos contribuyentes no recibieron los montos totales".