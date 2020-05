Así pueden solicitar la ayuda inmigrantes indocumentados en California afectados por el coronavirus

¿Cuándo puedo aplicar para recibir la ayuda?

Los solicitantes solo pueden buscar ayuda con las organizaciones sin fines de lucro asignadas a su condado de residencia. Tenga en cuenta: la financiación es limitada y no se garantizan los servicios para todos los solicitantes. Además, las organizaciones sin fines de lucro no prestarán asistencia a las personas antes del 18 de mayo, por lo tanto las personas no deben contactarlas con anticipación con respecto a la asistencia de ayuda por desastre.