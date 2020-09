Agencia de desempleo de California envía cientos de cheques, certificados y tarjetas de pago a direcciones erradas

LOS ÁNGELES, California - Reportar sobres de cientos de beneficiarios del Departamento de Desarrollo de Empleo de California, ( EDD por sus siglas en inglés) en direcciones falsas en varias ciudades del sur de California y otros estados, mientras al menos 1 millón de personas en el estado aseguran no haber recibido sus beneficios de desempleo por meses.

En Los Ángeles , Riverside, Sacramento, Fresno e incluso hasta en el estado de la Florida, en la costa este de Estados Unidos, se han reportado sobres del Departamento de Desarrollo de Empleo de California con lo que parecen ser beneficios de desempleo y las correspondencias aumentan hasta cientos de sobres de personas que no viven y nunca han vivido en las direcciones descritas.

Durante los últimos seis meses, la experiencia con el servicio de desempleo estatal ha sido diversa. Algunos han reportado recibir sus pagos, otros aseguran haber recibido de más del dinero que les correspondía, mientras una mayoría reclama por sus beneficios no recibidos hasta el momento.

“Realicé todo el proceso desde mayo e incluso lo hice por internet, para evitar los anunciados retrasos que el mismo EDD anuncio”, dice una trabajadora de Los Ángeles quien hasta el momento no recibe su primer pago. La mujer asegura haber enviado varios mensajes a través de la plataforma UI Online por meses, así como también ha intentado comunicarse vía telefónica. Las respuestas del EDD vía telefónica es: “En este momento no podemos procesar su solicitud porque estamos experimentando muchas llamadas” y vía internet le respondieron que la agencia recibió una “solicitud de cambio de dirección”, lo cual es falso porque no se ha mudado en los últimos 10 años .