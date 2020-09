Vacaciones en casa: El giro del 2020 que obligó a las familias a 'conocerse'.

El doctor Lenin Torres, psicoterapeuta, explica que al estar todos en nuestras casas , muchas personas se dieron cuenta que necesitan salir de ella para tomar un respiro. "Hay personas que han estado 10 años viviendo pero no conviviendo, esta es la diferencia entre tener una casa o un hogar" dijo.

Los miembros de una familia por estar juntos todo el día, puede ocasionar problemas entre la relación de ellos algo que no sucedía cuando todos debían ir al trabajo o a la escuela. "Muchas veces necesitan salir de su hogar porque no saben lidiar con su pareja o hijos" indica Torres.

El especialista dijo que esta nueva realidad de tener que quedarnos en casa de forma obligada ha ocasionado que muchas parejas se hayan dado cuenta que quizás no están con la persona ideal. "Esto ha hecho que mucha gente busque ayuda profesional, otras se quedan en silencio y terminan enfermándose o comienza a alterar el ambiente y generar una toxicidad".

Cuando ocurren los problemas de convivencia en un hogar, los afectados pueden padecer de depresión, ansiedad, frustración e incluso puede llegar un divorcio entre una pareja. Según el portal Legal Templates , que vende documentos para procesos judiciales, entre los meses de marzo y junio reportó un aumento del 34% en las compras de solicitudes para divorcios. Sin embargo, el estado no ha ofrecido una estadística oficial.

"Durante esta estadía forzosa muchos se han dado cuenta que estan con una pareja que no aman, que tienen unos hijos los cuales no estaban preparados para tener" dijo el psicoterapeuta, quien recomienda la comunicación entre los familiares para resolver problemas. "Es importante ante un conflicto hacer una rueda de comunicacion, sentarse y hablar" señala.

"Aprovechen este momento porque esto es algo que no se va a repetir" recomendó Torres. Detalla que estos son ciclos que se viven y este tiempo puede servir para que las personas se reencuentren y renazcan en muchos aspectos de sus vidas.

Por último, este especialista recuerda que no importa si sufriste o disfrutaste estar en casa durante todo este tiempo, lo importante es recordar que la vida es muy corta para hacer algo que no te guste o estar con alquien que no quieras estar.