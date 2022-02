Nominan a doctora hispana al premio Nobel de la Paz por crear una vacuna contra el covid-19

Esta doctora, de 56 años, nacida en Italia, pero criada en Honduras, se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de Licenciatura en Microbiología. En 1995 obtuvo un doctorado en la University Of Florida y luego una beca en la University Of Miami Hospital And Clinics. Botazzi ha sido partícipe de más de 57 publicaciones con sus investigaciones y estuvo involucrada en el desarrollo de otras vacunas como las de Esquistosomiasis, Chagas, entre otras.