Condenan a vida en prisión a Andre Jackson por el asesinato a puñaladas de Josué Flores en 2016

La hermana de Josué también habló del dolor que ha vivido la familia: “La tragedia trajo mucho dolor pienso en cómo hubiera sido mi hermano, cómo fue arrebatado de nosotros, no alcanzó a decirnos adiós, él no tuvo esa oportunidad ni siquiera, él murió solo, no pudimos estar ahí para abrazarlo”, narró entre lágrimas, Lupita.