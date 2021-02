"Me hacen sentir miedo": Madre de Cristian dice que no sabía sobre la demanda de $100 millones

Agregó que ERCOT se tiene que hacer responsable por la pérdida de Cristian Pavón. “La familia no puso el precio. Yo he estado haciendo esto por mucho tiempo, representando a familias que perdieron a un ser querido” expresó.

Fue una noticia que sorprendió a la familia Pineda ya que dicen, ellos no buscaban esa cantidad de dinero y al no hablar inglés, alegan que no sabían lo que estaban firmando. Dicen pensar que estaban aceptando ayuda para el velorio de Cristian cuando un asociado de Buzbee los visitó a su casa.

“Por la demanda me hacen sentir miedo. Me hace sentir miedo. No me hicieron saber que iban a poner la demanda. Solo me hicieron firmar el papel y yo más no sabía que iban hacer” dijo María Pineda Guzmán, madre de Cristian Pavón.