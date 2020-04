Un juez del sur de Houston ignora las "fases" para la reapertura del gobernador de Texas

Keough se preguntó por qué los dentistas tenían permitido abrir y no los salones de belleza , aun cuando los dentistas deben examinar a sus pacientes en contacto directo.

“Por ejemplo, si un dentista pone sus manos en la boca de alguien, digamos por unas dos o tres horas, ¿por qué no se permite funcionar a un salón de belleza, que se llevará entre 15 minutos o media hora para cortarte el pelo? ”, se preguntó el juez.

“[Al gobernador Abbott] no le corresponde decidir qué negocios pueden y no pueden abrir”, opinó Keough. “Solo dice que hay que aconsejar a las personas que eviten ciertos sitios. Eso no es claro, es vago y es inconsistente”, subrayó.