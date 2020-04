Las campañas en Texas frente al reto de pedir dinero en plena crisis del coronavirus

Los efectos de la devastación económica causada por el Covid-19 en las campañas políticas aún no se han reflejado en los resultados del primer cuatrimestre del año.

Aun así, analistas políticos aseguran que los efectos de la pandemia no se reflejarán sino hasta el próximo cuatrimestre.

“Es difícil recaudar dinero en estos tiempos, la gente no está con ánimos de donar”, dijo el consultor político Vinny Minchillo al Dallas Morning News. “Si no estás seguro si continuarás con trabajo, no es muy probable que quieras donar dinero a una campaña. Tengo ganas de ver el resultado de la recaudación de estos meses”.