La doctora de Houston que Trump recomendó en Twitter cree en los demonios y alienígenas

Un estudio publicado en el prestigiado The New England Journal of Medicine halló que no hay evidencia de la hidroxicloroquina beneficie a los pacientes de covid-19. Sobre el cubrebocas, diversas universidades y el propio Centro para el control y prevención de enfermedades de EEUU (CDC, en inglés) recomiendan el uso de mascarillas para prevenir el contagio de coronavirus. El video compartido por los Trump ha sido retirado de Facebook, YouTube y Twitter.