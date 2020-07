Así afectaría a Texas la decisión de Trump de no contar a los indocumentados en el censo 2020

Uno de cada seis indocumentados en Estados Unidos vive en Texas. Cerca de 1,8 millones de personas sin papeles residen en territorio texano , alrededor de un 16,7% de los más de 10,595 que viven en todo Estados Unidos. En el país, solo le supera California, de acuerdo con cifras del Journal on Migration & Human Security (JMHS).

Menos personas, menor representación

Texas tiene actualmente 36 representantes en la Cámara Baja de Estados Unidos. La proporción de los distritos sería afectada y, de acuerdo con el periodista Matt Largey, de NPR , de no contarse a los indocumentados, el estado podría perder al menos dos escaños .

Pero aun queda un largo camino por recorrer para que la orden se produzca. Para empezar, no está claro cómo Trump obtendría los datos sobre quién es indocumentado y quién no: el censo de 2020 no obliga a los entrevistados a responder si tienen papeles.