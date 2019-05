Compraron fajas para adelgazar y recibieron amenazas de deportación: la denuncia de clientas del producto

El patrón del fraude se repite. Tres clientas, dos en Texas y una en Colorado, confirman que compraron sus fajas reductoras de la marca Hot Shapers y años después recibieron llamados diciendo que si no pagaban miles de dólares por unos supuestos productos que venían dentro de la caja de las fajas terminarían en una corte de inmigración.

"La marca Hot Shapers ha sufrido muchísimo debido a esta estafa. Hace más de dos años que recibimos las quejas referentes a esto", subrayó la vocera de la empresa productora. "Ningún cliente tiene ninguna deuda con nosotros o con la marca Hot Shapers. Nuestra marca no contacta a sus clientes vía teléfono, correo electrónico o postal para cobrar deudas o cargos adicionales", agregó.

Según indicaron, al parecer, todo se debió a un robo de la información de la clientela por parte de un exempleado de una distribuidora con la que ya no hacen negocios.

Desde el Buró de defensa al consumidor (BBB) instan a estar alerta. Ellos afirman que si los estafadores ven un nombre en español en su listado, automáticamente utilizarán el tema migratorio como amenaza dada la situación que se vive a nivel nacional. Carolina Petriciolet, vocera del departamento, fue contundente al respecto: “Si una persona te está llamando porque tienes una deuda y no la has pagado y te dicen: inmigración, automáticamente cuelga. Inmigración no tiene nada que ver con las deudas (que tiene una persona). Inmigración está completamente separado".