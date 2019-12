“Pagué 330 dólares para que UPS destruyera mis sillas”: el reclamo de un cliente sobre un envío que salió mal

Univision 45 a Tu Lado investigó el caso de uno de los afortunados dueños de estos asientos que decidió revenderlos por internet. Sin embargo, la historia no terminó como esperaba.

“Ella me dijo: es tu culpa porque la silla está mal empacada. Entonces le dije, pero si yo le coloqué bubble wrap, le coloqué el cartón… ese no es el problema. Yo pagué 330 dólares para que ustedes destruyeran mis sillas. Mire las fotos”, detalla Omar de una conversación con una representante de UPS.

Pero el cliente asegura que no le indicaron que debía fijarse en una guía sobre cómo empacar su mercancía. “Simplemente me dijeron empáquelas, póngales un cartón, me las trae y las enviamos”, relató.