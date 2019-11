Les instalaron paneles solares con la promesa de ahorrar en costos, pero acabaron pagando doble

HOUSTON, Texas. – Cada vez son más las familias en Texas, y en Estados Unidos, que optan por instalar sistemas de paneles solares en sus viviendas para ahorrar dinero, pero a veces terminan pagando por doble partida.

Ese es el caso de tres residentes de Houston, quienes están pagando miles de dólares por unos paneles solares, a 30 años, que no funcionan, según su denuncia.

A María López, Carmen Julia López y Santos Lizama les prometieron ser dueños del suministro de energía de su hogar, cuidar el medio ambiente y ahorrarse altos costos de luz.

“Me siento frustrada, estafada porque las cosas no son como a uno le ofrecen, dijo María.

Así mismo, Carmen Julia, clienta del mismo sistema denuncia que “ahorita no me están funcionando los paneles solares”.

Y Santos Lizama no ha visto ninguna diferencia en el costo del consumo de energía (que paga al proveedor tradicional).

Estos residentes deben más de 13,000, 18,000 y 20,000 dólares respectivamente a una financiera por la instalación de un sistema de energía solar que, aseguran, no funciona o no lo hace como les prometieron. Unos se quejan del poco rendimiento, otros no han recibido ni siquiera la aprobación final de la empresa de energía CenterPoint para usarlo.

“Estamos pagando doble, tanto yo estoy pagando los paneles que no me están funcionando como estoy pagando la energía”, se queja Carmen Julia.

Y es que estos residentes de Houston no solo enfrentan costos mensuales de entre 80 y 130 dólares por los pagos de financiamiento del sistema a 20 o 30 años, sino que, además, deben seguir pagando su cuota de luz al proveedor como cualquier consumidor.

De acuerdo con documentos a los que Univision 45 tuvo acceso, ZOI Solar obtuvo su licencia para operar en 2017. En últimos tiempos lo hacia desde unas oficinas en la zona de Galleria, desde donde se lideraba a un equipo de vendedores que ofrecían paneles solares a los residentes del área de Houston.

“Estamos hablando como de 15 personas, 15 vendedores”, dijo una exempleada de ZOI Solar, quien pidió ocultar su identidad, que tenía a esos trabajadores bajo su cargo.

“(Era) una compañía muy bien, con muy buenos principios. Nunca pensamos que la compañía iba a estar pasando por algo como lo que estamos pasando ahorita, porque todo estaba muy bien, todo en regla”, relata la mujer.

Todo parecía estar marchando bien, hasta que las quejas comenzaron a multiplicarse.

La exempleada le proporcionó a Univision 45 un correo electrónico del 29 de agosto al presidente de la compañía, en el que reportaba: "estuve recibiendo muchas llamadas de clientes que no están obteniendo respuesta de ZOI Solar acerca de su sistema que no funciona. algunos de ellos reclamando que el sistema no pasó la inspección de CenterPoint".

La respuesta a ese correo electrónico fue: "enviame la lista de clientes que llamaron para asegurarme que están en nuestra lista".

Pero los clientes que se sienten defraudados, y que hablaron con Univision 45, dicen jamás haber recibido respuesta.

“No nos contestan nada, ni email, ni teléfono”, dijo Carmen Julia.

“Hace un mes y tres semanas, me hablaron (y me dijeron) que ese fin de semana iban a venir que porque tenían problemas con varios en Houston y que de una vez por todas los iban a solucionar, pero hasta ahorita no han venido”, relató María.

Quizás, ellos no van a tener respuestas por un tiempo, porque, según el departamento estatal que regula y da los permisos para operar, ZOI Solar está impedido para realizar trabajos o contrataciones de servicios eléctricos ya que ahora no cuenta con una licencia de maestro electricista asignada.

Univision 45 trató de comunicarse con David E. Revenaugh, el presidente de la compañía en múltiples ocasiones, a través de emails, mensajes de texto, llamadas y hasta en la última oficina donde estuvo registrado, un espacio para trabajadores independientes que, pagando una cuota mensual, tienen acceso a un escritorio, pero comparten espacio con alguien más.

La recepcionista en esa oficina dijo que desde hace como dos meses ni él, ni sus empleados trabajan ahí.

Sin haber podido obtener una respuesta de Revenaugh, contactamos a la oficina de protección al consumidor para preguntar ¿qué pueden hacer estos clientes?

“Lo primero es contactar a la compañía y avisarles sobre el problema. Si no hacen nada o le dan un tiempo de una semana para ir y corregir el problema, pero no lo hacen, entonces ya es cuando usted puede llamarnos para (poner) una queja y también puede ir a corte y levantar una demanda contra la compañía, si no están arreglando la situación”, dijo paloma Ortiz, representante de la oficina de protección al consumidor.

La financiera a la que ahora los clientes le deben miles de dólares dijo a Univision 45, a través de un correo electrónico, que ya no brindan opciones de financiamiento para clientes de ZOI Solar.

Sin embargo, agregaron, para los clientes que ya han financiado sus sistemas a través de ellos y les han planteado inquietudes, “seguiremos colaborando con ZOI Solar y nuestros socios externos para asistir a estos clientes en la medida de lo que podamos, para resolver sus inquietudes pendientes con las instalaciones"

Te puede interesar: