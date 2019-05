Fue al salón de belleza a arreglarse el cabello y terminó con quemaduras de tercer grado

El estilista le preguntó qué sentía. “Siento como si me hubieran puesto gasolina y me están incendiando la cabeza”, respondió ella.

Intenso dolor

Cuando fue al dermatólogo le dijo que no era reacción alérgica, que eran quemaduras de tercer grado por el químico que le aplicaron y le advirtió que no le va a crecer el cabello en el área de la quemadura.

Las lesiones le cambiaron su vida

“Yo trabajo en una rama de la construcción, tengo que usar casco y estar afuera, en el Sol. Ya intenté y no puedo. Tengo que dejar de trabajar, porque ellos (empleadores) no pueden tenerme ahí porque puedo enfermarme más. El Sol me va a dañar”, dijo.

“Quiero curarme, no importa si me crece el pelo o no me crece, con que yo me cure está bien”, enfatizó.