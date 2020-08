El demócrata Arballo apuesta por el voto latino para desbancar a aliado de Trump en el Congreso

“Somos (hispanos) el 49% de este distrito. Este es un distrito de mayoría-minoría y necesitamos comenzar a usar nuestro poder de voto”, dijo Arballo al periódico The Hill .

Nunes: una imagen desgastada

Recibe Arballo respaldos de peso

“Mientras Devin Nunes está ocupado presentando demandas frívolas durante una pandemia, Phil está enfocado en mejorar los problemas que más importan a las familias trabajadoras del Valle Central. Cambiar este distrito requerirá mucho trabajo, pero sabemos que Phil está a la altura del desafío y está construyendo una formidable campaña de base para enfrentarse a Nunes”, declaró Cárdenas a The Hill .

Nunes recibe dinero desde fuera de California

Nunes no pude demandar otra vez a la “vaca”

Recientemente un juez dijo que él no pude demandar nuevamente a Twitter por la cuenta “La Vaca de Devin” y “La Madre de Devin”, que se mofan de él.

El juez de Virginia John Marshall indicó que Nunes no podía demandar a Twitter en el caso porque las plataformas de redes sociales bajo la ley federal generalmente no son responsables de los comentarios hechos por sus usuarios, refirió el periódico The Fresno Bee.