"El trumpismo es algo serio": analista político advierte de un movimiento que cobra cada vez más fuerza

FRESNO, California.- En medio de las denuncias por supuesto fraude electoral, un 47.5% de los estadounidenses aún no da por terminado el proceso electoral y reclaman un reconteo de los votos. El denominado 'trumpismo' como lo han calificado algunos analistas, es algo serio que va seguir siendo alimentado, incluso con Trump fuera de la Casa Blanca.

El Dr. Alfredo Cuéllar, profesor de Fresno State, es categórico al responder que el 'trumpismo' no se acaba porque Trump deje de ser presidente de los EEUU. "Son 66 millones de personas que dieron su voto ala ctual presidente, lo que habla de un grupo de electores muy comprometidos con las ideas del trumpismo".

Dado que el presidente Donald Trump tiene un pasado en la televisión y es inversionista, Cuéllar anticipa que no sería raro que comprara "un canal de televisión o estaciones de radio para seguir alimentando el trumpismo", y agrega que "es algo serio, fuerte, y va a quedar por mucho tiempo".

De hecho, las últimas declaraciones del actual Secretario de Estado, Mike Pompeo, no hacen más que alimentar el anhelo de los simpatizantes de Trump. Cuando le preguntaron al secretario si habrá una transición tranquila entre el actual gobierno y el del presidente electo Joe Biden, Pompeo afirmó: "Habrá una transición tranquila... hacia un segundo gobierno de Trump".

La no aceptación de derrota del presidente Trump podría llevar los resultados electorales hasta la Corte Suprema, comparando un escenario similar al ocurrido en el año 2000 cuando Gore y Bush disputaban la Casa Blanca. El Dr. Alfredo Cuéllar explica que la situación es muy distinta a ese entonces.

"Este no es el caso porque no es un sólo estado que está dando el triunfo a Biden, no es nada más Pennsylvania, sino que es Nevada, Michigan, Wisconsin, es decir, son una serie de estdos que reafirman que la mayoría de los votos los sacó Biden" aclara el analista.