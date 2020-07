Por miedo al coronavirus, reportan falta de personal para las elecciones en San Antonio y Fort Worth

En el condado de Tarrant (Fort Worth), el tercer más grande del estado, líderes locales tanto republicanos como demócratas acordaron cerrar dos de los 173 sitios de votación planeados puesto que no pudieron encontrar jueces electorales para presidirlos.

"Francamente no los culpo"

“Hay protección [para los funcionarios] para que desempeñen su trabajo, pero cualquiera puede entrar al sitio sin una mascarilla”, dijo Wolff el miércoles pasado durante su informe diario sobre la pandemia. “El gobernador no incluyó en su orden a los votantes, y por eso es que no quieren trabajar. Y francamente no los culpo”.