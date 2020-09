Trabajadoras temporales de Voyant Beauty logran acuerdo legal contra supuestas represalias

Alternative Staffing, que fue mencionada en la denuncia del fiscal general pero que no fue parte en ella, no respondió a una solicitud de comentario. La agencia laboral dejó de proveer empleados a Voyant en mayo, según la oficina del fiscal general.

Yo quería entender las dimensiones del problema a lo largo del estado, así que me puse a hurgar en los archivos y descubrí que se habían puesto casi una docena de denuncias federales de acoso sexual en representación de trabajadoras temporales de Illinois, normalmente empleadas en fábricas y almacenes, durante la década previa. (Estos casos representan la punta del iceberg porque otras han sido resueltas con acuerdos privados antes de que los casos llegaran a los tribunales.) Incluían acusaciones a supervisores y compañeros de trabajo que agarraban los traseros de las mujeres dentro de los congeladores, empujaban sus genitales contra sus cuerpos y exigían relaciones sexuales. A veces, cuando las mujeres se quejaban a la gerencia o no “jugaban el juego,” alegaban que fueron despedidas o no volvieron a ser llamadas para trabajar. Los casos también compartían el tema común de que las “empresas anfitrionas” decían no tener responsabilidad jurídica porque no eran los empleadores directos de las mujeres. La mayoría de los casos terminaron en acuerdos confidenciales y solo uno, que fue puesto por la U.S. Equal Employment Opportunity Commission (La comisión federal de igualdad de oportunidad laboral), terminó con un acuerdo para hacer cambios sistemáticos en el lugar de trabajo.