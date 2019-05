“Todos estaban contra mí”: habla el esposo de la joven embarazada asesinada Marlen Ochoa-Urióstegui

CHICAGO, Illinois. – “Perder a mi hijo es algo más que no me cabe en el corazón. Le pido mucho a Dios que no pase esto porque, la verdad, yo siento que ya no soportaría más”, dice entre lágrimas Yiovanni López, quien dice estar sufriendo un dolor terrible tras el asesinato de su esposa Marlen Ochoa-Urióstegui , quien tenía 8 meses de embarazo y fue estrangulada para arrancarle el bebé de su útero .

“Ellos (los suegros) me preguntaban que dónde la tenía, que sí yo debía droga, que sí yo me metí en pandillas”, dice López, quien asegura que colaboró en todo momento con las autoridades. "Yo me sentía derrotado, con el corazón partido porque no encontraba a mi esposa. Yo la buscaba por todos lados y no la encontraba", explica.