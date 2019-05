Confirman que los restos encontrados en una casa al sur de Chicago corresponden a Marlen Ochoa-Uriostegui

Los familiares de Ochoa-Uriostegui le han dicho a Univision Chicago que nadie les ha dado respuesta sobre el cuerpo. Aseguran las autoridades solo les dijeron que está muerta pero no responden cuándo la pueden ver.

"No están haciendo su trabajo, no tienen corazón. Llegan sin nadie que hable español, nos tratan como de tercera clase, no es justo", comentó la familia.