Se intensifica búsqueda de Marlen Ochoa-Uriostegui, desaparecida con 9 meses de embarazo

Arnulfo Ochoa, Raquel Uriostegui y Yiovanni López–padre, madre y esposo, respectivamente–hablaron a las 11 de la mañana con medios de comunicación sobre el caso de esta jovencita, hija y esposa que no ha podido ser localizada desde que fue vista alrededor de su escuela el día 23 de abril.



Ante el comentario de que Marlen se fue por sus propia voluntad, Arnulfo Ochoa dijo que ese pensamiento no puede entrar en su mente, pues tiene un pequeño de tres años a quien, el dice, que no dejaría. En vez, pidió que su hija no sufra algún daño, pues existe la sospecha de los padres de que la adolescente pudiera encontrarse con alguien que la pudiera haber tomado.