La ciudad dice que no repondrían todas las clases que pide CTU sin un compromiso

CHICAGO, Illinois. – Lori Lightfoot junto con Janice Jackson, dijeron que ya ha habido "suficiente disrupción este año" antes de anunciar que, en un principio, no van a reponer todos los días de clase que exige CTU. La alcaldesa comentó que está abierta a un compromiso.

"Me complace que el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU) reconociera la oferta histórica que tienen en frente", dijo la alcaldesa de Chicago durante una conferencia de prensa desde su oficina en la mañana del 31 de octubre.

No es la primera vez que la alcaldesa de Chicago comenta que no se recuperarían todas las clases. El 3 de octubre dijo que eso no sucedería. Sin embargo, por ley, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) van a tener que reponer algunos de los días que se han perdido por el paro laboral.