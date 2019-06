La 'Ley Marlen' exigiría pruebas de ADN a recién nacidos llevados a hospitales

"La ley todavia no esta escrita... estamos trabajando con la familia y con algunos otros grupos para asegurarnos de que lo que escribamos sea algo que se pueda llevar a cabo", dijo la representante estatal (D), Karina Villa. Segun la representante, el primer borrador de esa ley estaría listo para debatirlo en otoño, durante la sesiones de veto de la legislatura estatal.



Aparentamente, el Advocate Christ Medical Center no notificó a la policía y el Departamento de Servicios para Niños y Familias después de determinar que Figueroa, la mujer acusada de asesinar a Marlen, no dio a luz al niño. La familia de Ochoa-Urióstegui espera que con la ‘Ley Marlen’ esta tragedia no pueda repetirse.