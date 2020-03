Marie Newman pone fin al monopolio político de la familia Lipinski en el suroeste de Chicago

¿Quién es Marie Newman?

Newman es una consultora comercial y fundadora de una organización sin fines de logro llamado "Team Up To Stop Bullying" que combate el acoso escolar.

"Esta es una victoria crítica para el movimiento progresista al demostrar que los votantes están listos para una nueva generación de liderazgo progresista dentro del Partido Demócrata", dijo Alexandra Rojas, directora ejecutiva de Justice Democrats al diario The New York Times .

"Esto no es solo una pérdida para un titular (Lipinski). Es una derrota para la política de máquinas y los grandes donantes corporativos que quieren detener nuestro movimiento por " Medicare for All", un Green New Deal y los derechos reproductivos ", añadió Rojas.