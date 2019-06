Así quedaron varias áreas de Illinois tras las tormentas severas

Univision Chicago habló con algunos residentes quienes explicaron porque para ellos después de la lluvia no llegará la calma, al menos no en el futuro inmediato.

“No sabia que esto había sucedido, no imagine la magnitud hasta que desperté esta mañana, a las 2:00 am para trabajar", dijo Theresa Gamnboa, de Sterge, Illinois. Salí y vi mi auto que estaba atrapado en el agua, fui al sótano y vi que el agua llegaba hasta la mitad de las escaleras. Simplemente ya no pude bajar, solo vi cosas flotando, se que son solo cosas materiales, pero en el sótano hay muchos recuerdos, fotos de mi madre que ya no vive. Ojala algo se pueda salvar”.