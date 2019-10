"Afganistán es un lugar seguro en comparación" a Chicago, dice Donald Trump

Este 28 de octubre, Trump arribó a Chicago alrededor de las 9:30 am, de ahí pasó a Soldier Field y luego llegó a McCormick Place, donde dio unas palabras al frente de cientos de líderes de seguridad pública de los Estados Unidos. Cuando le dieron la palabra, se refirieron a Trump como una persona que ha apoyado fervientemente a policías en los Estados Unidos.

"Estoy emocionado de estar aquí", comentó el presidente. Dice que está haciendo un esfuerzo para hacer más seguro el país y le dijo a los asistentes que la gente los ama, pero que eso "no lo escuchas de las fake news". El mandatario hizo mención de la muerte del líder de ISIS en un operativo que se llevó a cabo el fin de semana.

Trump procedió a hablar de la situación de inseguridad que se vive en Chicago. Sin embargo, abrió el tema criticando al superintendente de la policía de la ciudad. "No está haciendo su trabajo", dijo el mandatario sobre Eddie Johnson. "He hecho más que cualquier otro presidente por la policía", comentó Donald Trump.

Donald Trump dijo que el jefe de la policía de la ciudad no se presentó porque no está haciendo su trabajo. Además, cuestionó la efectividad de la política de armas en la ciudad, la cuál ha dicho en varias ocasiones es de las más severas del país. "Bajo el mandato de Johnson, no protegen a la gente", dijo Trump.