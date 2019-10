Superintendente de la policía de Chicago, Eddie Johnson, responde a comentarios del presidente Trump en la conferencia esta mañana

"Estoy emocionado de estar aquí", comentó el presidente. Dice que está haciendo un esfuerzo para hacer más seguro el país y le dijo a los asistentes que la gente los ama, pero que eso "no lo escuchas de las fake news". El mandatario hizo mención de la muerte del líder de ISIS en un operativo que se llevó a cabo el fin de semana.

Trump procedió a hablar de la situación de inseguridad que se vive en Chicago. Sin embargo, abrió el tema criticando al superintendente de la policía de la ciudad. "No está haciendo su trabajo", dijo el mandatario sobre Eddie Johnson. "He hecho más que cualquier otro presidente por la policía", comentó Donald Trump.