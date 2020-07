Varios gimnasios de Bakersfield desafían orden de cierre de la gobernación de California

Estas restricciones tomaron vigencia en el condado de Kern el viernes pasado luego de que el condado regresara a la lista de vigilancia por no haber logrado las métricas relativas al número de casos de contagio de Coronavirus en su territorio. Sin embargo varios gimnasios en el condado se rehúsan a cerrar sus puertas en abierto desafío a las reglas del estado.

Body Xchange, una cadena local de gimnasios, con seis locaciones en Bakersfield anunció que sus locales permanecerán abiertos, alegando que son un negocio esencial . En un comunicado público, John Ovanessian, presidente de BX Health Clubs, dijo que “decidimos permanecer abiertos porque sentimos que somos 100% un negocio esencial. Hemos seguido todas las pautas establecidas para operar de manera segura. También hemos cerrado otros servicios, como vestuarios, duchas y aeróbicos que no teníamos la obligación de cerrar para agregar seguridad a nuestros clubes. Hemos cumplido al 100% y no hemos tenido conocimiento de que los gimnasios han contribuido a los picos en ninguna parte”.

Body Xchange, sigue el ejemplo de los gimnasios Strength and Health Gym, compañía que durante el primer cierre mantuvo sus puertas abiertas. Mark Pacheco propietario de Strength and Health, quien no enfrentó mayores consecuencias por su desafío a las órdenes de las autoridades de salud del estado salvo por un par de citaciones en el mes de abril, felicitó a Body Xchange por su iniciativa.