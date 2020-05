Dos iglesias de Bakersfield reanudan actividades sin autorización

Dos iglesias del área de Bakersfield reanudaron sus actividades sin la autorización de la ciudad. Se trata de las capillas de María, o Mary’s Chapel en la parroquia de San Francisco de Asís, y de San Felipe Apóstol, o and St. Philip the Apostle. Ambos templos reabrián sus puertas únicamente para orar en silencio , sin ofrecier servicios religiosos.

Este no es el caso de las capillas de María, y de San Felipe Apóstol, las cuales no solo no prestarán servicios religiosos, sino que también también anunciaron que estarán aplicando pautas de distanciamiento social estrictas, y solo permitirán el ingreso de 10 personas a la vez por un tiempo máximo de 15 minutos.