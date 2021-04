Congresistas locales reaccionan a muerte de un policía en sucesos en el capitolio nacional

MCarthy fue uno de los congresistas republicanos que apoyó las mentiras del expresidente Trump sobre un fraude electoral no existente ocurrido en las elecciones de 2020, y votó en contra del juicio político, o impeachment , que le fue seguido al expresidente en la Cámara de Representantes por su incitar a la rebelión del 6 de enero.

Un comunicado publicado en enero por el partido demócrata del condado de Kern pidiendo la renuncia de McCarthy, cita una declaración del líder republicano del 6 de noviembre, a solo tres días después de las elecciones, en la que dijo: “El presidente Trump ganó estas elecciones, así que todos los que están escuchando, no se callen. No se callen sobre esto. No podemos permitir que esto suceda ante nuestros ojos, únanse y paremos esto”.