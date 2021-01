Arrestan por toma del Capitolio a dueño de gimnasio que desafió cierres por coronavirus

Cuando el gobernador de California Gavin Newsom ordenó el cierre de negocios no esenciales en el estado para frenar el avance del coronavirus, Jacob Lewis, dueño del gimnasio The Gym en la ciudad de Victorville, situada a 130 millas al sureste de Bakersfield, no tardó en desobedecer la orden. Lewis escudó su desacato a la orden estatal tras la bandera y la constitución. Meses más tarde, a nadie se sorprendió al verlo participando en la toma del Capitolio.

The Gym, un gimnasio con capacidad para 500 personas, reabrió sus puertas sin autorización el 1 de mayo. Un reporte de The Washington Post indica que The Gym no instituyó la obligación de uso de máscaras faciales ni de distanciamiento social dentro de su negocio, pero si izó una bandera estadounidense y colocó un recorte de cartón de la Constitución para que sus clientes posaran frente a él.





Lewis, de 37 años de edad, dijo en una publicación hecha en la cuenta de Instagram de su negocio en ocasión de la apertura no autorizada de The Gym, que su negocio era "esencial para la salud física y mental de las personas", agregando que asumía “la responsabilidad total de la reapertura de The Gym".

Ahora va a tener que asumir otras responsabilidades más graves e inmediatas.

Lewis enfrenta cargos por delitos graves por presuntamente haber participado en el asalto insurreccionista al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, donde murieron cinco personas.

La denuncia penal contra Lewis indica que el dueño de The Gym aparece en un video grabado durante la toma del Capitolio, dentro del recinto vistiendo una chaqueta negra y un gorro rojo con la inscripción Trump 2020, y que estuvo siete minutos dentro del Capitolio sin autorización después de haber entrado a la fuerza al edificio.

Lewis fue finalmente arrestado el miércoles y enfrenta cargos por ingresar conscientemente a un espacio restringido, y por conducta violenta y desordenada en el área del Capitolio.

Según The Washington Post Lewis fue delatado por personas que vieron los videos de los disturbios en el Capitolio que el acusado publicó en su cuenta de Instagram. La denuncia penal indica que un informante le dijo al FBI que Lewis “voló desde Victorville, CA a Washington, DC para atacar el Capitolio junto con muchos partidarios de Trump para detener la certificación del colegio electoral”. El FBI también recibió un aviso de un amigo de Lewis, quien indicó que Lewis le había dicho en diciembre que "observara lo que sucede en el Capitolio el día 6".

Lewis admitió haber entrado al Capitolio Nacional, pero solo después de que otras personas lo hicieran y escoltado por la policía. Un detalle que los agentes contradicen en la denuncia.