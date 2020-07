Un tercio de las soldados de Fort Hood dicen haber sido acosadas sexualmente, según el Ejército

Resultados de investigación sobre acoso sexual

“Hicimos esas preguntas sobre la confianza en el liderazgo por los soldados y era muy alta. En las sesiones y entrevistas con ellos, tratamos de explicar por qué no hacían las denuncias. Una vez más, una variedad de razones, razones personales de por qué no informarían, ciertamente preocupadas de cómo serían percibidas por otros fue una de esas diversas razones como por qué no denuncian (acoso sexual)”, indicó Wempe.