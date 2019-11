Trump escribe una nota con marcador negro y se hace viral por su contenido

"No quiero nada. No quiero nada. No quiero quid pro quo” , lee la nota. En el mismo documento, el presidente también escribió mal en nombre del mandatario ucraniano. En vez de Volodymyr Zelensky, escribió “Zellinsky”.

"No quiero nada, no quiero nada, no quiero quid pro quo. Dile a Zellinsky que haga lo correcto. Esta es la última palabra del presidente de Estados Unidos”, lee la nota escrita en papel con membrete "Aboard Air Force One".